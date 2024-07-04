Ситуація краща, ніж була, – Зеленський сказав, чи достатньо зараз людей в українській армії

Володимир Зеленський розповів, чи достатньо зараз особового складу в українській армії. Окрім того, сказав, що саме зараз найбільше необхідне Силам оборони.

Про це президент розповів в інтерв'ю Bloomberg, передає 24 Канал. Глава держави наголосив, що складно говорити про людей.

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Зеленський відповів, чи достатньо людей в лавах Сил оборони

Володимир Зеленський пояснив, солдати завжди кажуть що їх недостатньо. Тим часом цивільні – що в армії вже "забагато людей", мовляв, необхідно платити зарплатню, складно платити податки, зібрати стільки грошей на армію.

Але станом на сьогодні ситуація значно краща, ніж була в попередні 3 місяці,

– підкреслив президент.

Так глава держави наголосив, що №1 – обладнання, зокрема, військові пакети зі зброєю, які вже мають прийти.

До речі, український лідер також заявив, що в нас є 14 неукомплектованих бригад, які стоять без зброї. Зеленський наголосив, що пакети допомоги надходять повільно.