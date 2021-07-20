Бурхливі політичні фантазії, – Веніславський про підготовку дострокових президентських виборів

У ЗМІ говорили про те, що нібито Офіс Президента готує план для проведення дострокових президентських виборів. У такий спосіб хочуть довше бути при владі. Насправді ж це брехня, яку транслюють політичні опоненти.

Про це розповів представник президента у Конституційному Суді, народний депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський у програмі "Перші особи" на 24 каналі. Він запевнив, що наразі в ОП таких розмов немає.

До теми У Зеленського відповіли, чи є підстави для дострокових виборів президента

Веніславський: Чув ці страшилки

Представник президента у КСУ відповів, що й справді чув таку інформацію у медійному просторі. Однак все спростував.

Я ці страшилки чув, їх постійно наші політичні опоненти транслюють у масовий простір через ЗМІ,

– запевнив Веніславський.

Він вважає, що причина таких пліток одна – бажання політичних опонентів розхитати ситуацію та отримати дивіденди для участі у майбутніх виборах.

"Дуже бурхливі політичні фантазії. На сьогодні жодних підстав і розмов в Офісі Президента щодо такого сценарію точно немає. Підстав для дострокових президентських виборів немає", – підсумував Веніславський.

Водночас зауважив, що періодично з'являються підстави для дострокових парламентських виборів. Однак ініціативи щодо їх проведення наразі немає.

Дострокові президентські вибори: останні заяви

Спікер парламенту Дмитро Разумков запевнив, що наразі немає підстав для проведення дострокових виборів. За його словами, у Зеленського є ще багато часу до кінця терміну, а тому він точно не хоче залишити позицію.

Заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко висловив думку, що у цьому питанні остаточне рішення – за Зеленським.

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