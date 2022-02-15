Достукаємось до одіозного Кремля, – нардеп Бакунець про звернення щодо визнання бойовиків
Верховна Рада підтримала постанову з закликом до міжнародної спільноти не визнавати рішення Володимира Путіна про бойовиків. Звернулися зокрема до Організації Об'єднаних Націй.
Документ дає можливість звернутися Раді до урядів і парламентів всіх держав світу із проханням про невизнання одіозного рішення Кремля. Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат, ініціатор документа Павло Бакунець.
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Рада звернулась до міжнародної спільноти
За його словами, одним із закликів Ради до міжнародної спільноти було і те, щоб невідкладно застосувати додаткові санкції щодо Росії за посилення ескалації та порушення безпеки на кордонах з Україною.
Ми зверталися, щоб міжнародна спільнота рішуче засудила дії Кремля щодо розгортання та брязкання зброєю на наших сухопутних і морських територіях та однозначно щодо одіозної ідеї Думи, за яку проголосували,
– наголосив Бакунець.
Він зауважив, що в парламенті всі одноголосно, окрім "п'ятої колони", проголосували за відповідну постанову і звернення. Наразі її вже готують, невдовзі направлять парламентам і урядом всім державам для відповідної реакції.
Зверніть увагу Вірю, що світ нас підтримає, – нардеп Бакунець про постанову Ради про невизнання бойовиків
"Ми надіємось на те, що світові уряди і парламенти однозначно запровадять нові економічні запобіжники, санкції для Росії для того, аби стримувати їхній розвиток, зокрема економіки. Можливо, достукаємось до голів одіозних людей в Кремлі, які ухвалили таке рішення", – сказав нардеп.Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
Бакунець розповів деталі про звернення до світової спільноти: дивіться відео
Путін може визнати бойовиків: головне
- Держдума просить Путіна визнати бойовиків. Російські депутати ухвалили проєкт постанови комуністичної партії. Це означає, що звернення направлять одразу на підпис очільнику Кремля.
- На розгляд Держдуми виносили 2 проєкти постанови про визнання псевдореспублік. Перший – документ комуністів, він передбачає негайне спрямування цього звернення Путіну після ухвалення депутатами, що і сталося.
- Другий проєкт від низки "депутатів-єдиноросів" пропонував спочатку направити документ в МЗС, Міноборони та інші відомства, а тільки потім Держдума змогла б його остаточно ухвалити з пропозиціями цих міністерств.
- Якщо Путін все ж підпише звернення Держдуми, це означатиме вихід Росії з мінських домовленостей. У МЗС України додали, що так Москва "визнає себе стороною конфлікту".
- Посольство США в Україні також заявило, що рішення Держдуми про визнання Росією незалежності бойовиків є порушенням мінських угод та черговою одіозною спробою порушити суверенітет України.