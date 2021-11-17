Доступ до даних про землю з маєтками Медведчука обмежили
Джерело:"Схеми"
Журналісти зауважили, що доступ до відомостей про земельні ділянки Віктора Медведчука у публічній кадастровій карті обмежили. Водночас інформація про сусідів залишилася у відкритому доступі.
Мовиться про земельні ділянки на вулиці Медвинській у Києві та у лісі в Пущі-Водиці. Система повідомляє, що "доступ до відомостей обмежено".
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Сергій Завадський – тимчасовий виконувач обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру відреагував на зміни.
Він зауважив, що це зробили, щоб "не вчинялися будь-які дії в частині переоформлення прав". Усе тому, що "згідно з рішенням РНБОУ, накладено санкції щодо активів певних осіб, зокрема Медведчука".
За словами Завадського, нібито при такому обмеженні ділянка на публічній кадастровій карті є, однак не можна отримати витяг.
Скриншот з публічної кадастрової карти / "Схеми"
Журналіст розповів про маєток Медведчука
- Журналіст програми "Схеми" Максим Савчук заявив, що у маєтку Медведчука у Пущі-Водиці є шубосховище, винний погріб, а також склад валіз та картин.
- За словами Савчука, масштаби помешкання вражають. Журналіст розповів: "у будинку є поділ на господарів життя і на тих, хто працює на цих господарів життя, ми були вражені кількістю приміщень, вражені тим, що у будинок вмістили басейн завдовжки 18 метрів".
- Окрім того, на двох поверхах є масажні кабінети.