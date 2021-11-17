Доступ до даних про землю з маєтками Медведчука обмежили

Журналісти зауважили, що доступ до відомостей про земельні ділянки Віктора Медведчука у публічній кадастровій карті обмежили. Водночас інформація про сусідів залишилася у відкритому доступі.

Мовиться про земельні ділянки на вулиці Медвинській у Києві та у лісі в Пущі-Водиці. Система повідомляє, що "доступ до відомостей обмежено".

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Сергій Завадський – тимчасовий виконувач обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру відреагував на зміни.

Він зауважив, що це зробили, щоб "не вчинялися будь-які дії в частині переоформлення прав". Усе тому, що "згідно з рішенням РНБОУ, накладено санкції щодо активів певних осіб, зокрема Медведчука".

За словами Завадського, нібито при такому обмеженні ділянка на публічній кадастровій карті є, однак не можна отримати витяг.



Скриншот з публічної кадастрової карти / "Схеми"

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