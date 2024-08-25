Більшість складів ворога в руках ЗСУ, – Тимочко назвав здобутки Курської операції

Кількість підконтрольних ЗСУ територій в Курській області збільшується, українські війська продовжують просуватися вглиб Росії. Російське командування використовувало прикордонні з Україною області, як тилові для базування там складів з боєприпасами.

Про це в розмові з 24 Каналом розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зазначивши, що таке рішення росіян обернулося для ЗСУ під час проведення військової операції на Курщині позитивним.

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Курщина стала постачальником зброї для ЗСУ

Курщина, як і Бєлгородщина й низка прикордонних областей, були для російської армії місцями розташування складів боєприпасів. Оскільки, зі слів Тимочка, ЗСУ не наступали на Курщині за тактикою випаленої землі й абсолютних руйнувань території, як це робить російська армія, то на початковому етапі в Курській області Росія виступила одним з серйозних постачальників зброї для ЗСУ.

Українські сили рухалися там швидко й займали військові об'єкти, тому більшість складів ворога в руках ЗСУ. Чим далі українські сили просуватимуться, тим, ймовірніше, що ворог буде вивозити свою логістику звідти або знищувати, тому ЗСУ потрібно посилювати свою,

– зазначив Тимочко.

Україна показала, що у війні немає глухого кута

Операція в Курській області докорінно змінила ситуацію. Зі слів Тимочко, зараз поки що зримим оком цього повною мірою не видно, але її результат буде нарощений в часі. Він наголосив, що Україна продемонструвала, що у цій війні немає глухого кута, про який писали в західній пресі, зазначали військові експерти й аналітики.

ЗСУ можуть організовувати й проводити якісні військові операції за межами уваги російської розвідки. Тимочко припустив, що на вищих рівнях військової влади вдалося почистити ворожу агентуру або ж провести операцію так, щоб ворог не сприйняв її серйозно.

Попереду ще дуже багато роботи і для ЗСУ, і для ворога. Росіяни намагатимуться організувати нам протидію не тільки на Курщині. Вони розуміють, якщо навіть вибудують там зустрічну лінію оборони, хоча на це потрібен час, все одно українські сили будуть розширювати фланги,

– озвучив Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ звернув увагу на те, що операція на Курщині та подальше просування українських військ вглиб російської території в тому числі стали можливими через налагоджену ЗСУ логістику та якісну комунікацію.

Росіяни не зуміли забезпечити себе належними системами ППО, радіоелектронної боротьби, щоб обрізати зв'язок Збройних Сил з території України. Це не дає порушити нашу логістику та підвіз боєкомплекту в конкретні місця на російській території,

– пояснив Тимочко.