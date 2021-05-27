Чи вірите Ви, що Європа дотисне Білорусь щодо звільнення Протасевича: опитування

Нещодавно у Білорусі затримали одного із засновників опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Такий крок режиму Олександра Лукашенка категорично засудила міжнародна спільнота. Пропонуємо взяти участь в опитуванні та відповісти на запитання про те, чи вірите Ви, що Європа дотисне Білорусь і журналіста звільнять.

У Мінську 23 травня затримали журналіста Романа Протасевича. Для цього білоруські диспетчери посадили у столиці країни літак, який прямував з Афін у Вільнюс, заявивши, що у ньому вибухівка.

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Чи Європа заставить Білорусь відпустити Протасевича

Міжнародна спільнота засудила такі дії режиму Лукашенка, закликавши відпустити затриманого журналіста та накласти нові санкції на Білорусь. Низка країн світу заборонила авіасполучення з країною, Україна теж підтримала цю ініціативу.

Просимо відповісти на запитання про те, чи вірите Ви, що Європі вдасться дотиснути Білорусь, а Роман Протасевич знову буде на волі.

Затримання Протасевича: що відомо