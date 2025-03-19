Путін обіцяв Трампу припинити удари по енергетиці України: керівник ЦПД вказав на важливий нюанс

Міноборони Росії нібито отримало наказ від Путіна призупинити на 30 днів обстріли енергетичної інфраструктури України. Попри це, в ніч на 19 березня Росія здійснила нову масовану атаку. Наразі Путін та його команда намагаються дискредитувати Україну.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в ефірі 24 Каналу зазначив, що російська пропаганда буде спрямована на те, щоб звинуватити Україну в тому, що вона нібито обманює США. Росія намагається показати, що саме вона уникає провокацій з боку України.

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Він додав, що Росія продовжує атакувати інші об'єкти. Міноборони Росії заявляє, що їхні сили збивали російські ж дрони, які летіли в Миколаївську область і нібито були спрямовані на інфраструктуру, що забезпечує український ВПК.

Який план у Кремля

"Тобто вони самі про це говорять. Водночас стверджують, що нібито не завдають ударів ані по енергетичній інфраструктурі, ані по військових об'єктах і виконують усе, про що домовилися з Дональдом Трампом. Але тоді виникає питання: по кому летять "Шахеди"? Відповідь очевидна – по цивільних. Тож усе, що зараз запускається, автоматично спрямоване на цивільне населення", – сказав Андрій Коваленко.

Він наголосив, що це вже відверта терористична війна.

Важливо! 18 березня відбулась телефонна розмова між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним. Російський диктатор пообіцяв американському президенту, що припинить атаки по українській енергетиці упродовж 30 днів.

Росія припустилася інформаційної помилки, яку Україна може використати на свою користь у переговорах із США. Західні партнери мають розуміти, що Росія продовжує запускати ракети й дрони, завдаючи ударів по цивільних об'єктах.

Президент США постійно наголошував на тому, що у війні Росії проти України гине надто багато людей і що ці смерті потрібно зупинити. Виходить, що Путін цього не хоче. Він просто обманює і президента США, і всіх навколо,

– зазначив Коваленко.

Також він додав, що зараз Росії потрібно інформаційно звинуватити Україну в провокаціях і порушенні домовленостей про припинення вогню, яких нібито було досягнуто під час телефонної розмови Владіміра Путіна з Трампом.

Росія заявляє, що Україна завдає ударів по її території, здійснює провокації, а сама не атакує українську енергетичну інфраструктуру. Але це дуже складно перевірити. Йдеться про якусь усну домовленість, яка ніде не зафіксована. Тож і контролювати її виконання неможливо,

– пояснив Коваленко.

Він підкреслив, що Росія може продовжувати удари по українській енергетиці, водночас заперечуючи це, і далі звинувачувати Україну в ударах по російській території.

