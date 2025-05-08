Півтори години тому ще був штурм, – 3 ОШБр про ситуацію на лінії фронту після початку "перемир'я

Попри оголошене Владіміром Путіним так зване "парадне перемир'я", яке має тривати з 8 по 11 травня, на лінії фронту не спостерігається жодних змін. Росіяни надалі намагаються штурмувати позиції українських військових.

Підполковник ЗСУ та заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у розмові з 24 Каналом поділився, що останні бої на їхній ділянці відповідальності завершилися буквально кілька годин тому.

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Як на фронті почалося "парадне перемир'я"

За словами підполковника ЗСУ, динаміка бойових дій та інтенсивність обстрілів залишаються такими ж, як і раніше. Нічого не змінилося – ситуація така ж, як чотири дні тому, вчора, тиждень чи місяць тому.

Станом на зараз останні штурмові дії в нашій смузі відповідальності закінчилися півтори години тому. Це була одна зі спроб штурмувати нашу позицію, яка закінчилася для росіян погано,

– зауважив Максим Жорін.

Обстріли, скиди боєприпасів і атаки FPV-дронами тривають безперервно. Тому говорити про якісь зміни становища чи зменшення бойової активності, принаймні, на ділянці фронту Третьої штурмової бригади, взагалі не доводиться.

У ЗМІ пишуть, що деякі підрозділи ЗСУ отримали розпорядження відкривати вогонь лише у відповідь.