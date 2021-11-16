Доведеться вибирати між російським газом і підтримкою України, – прем'єр Великої Британії

Борис Джонсон вважає, що Росія може обмежити постачання газу у Східну Європу. Це відбудеться, якщо Захід і далі сигналізуватиме про свій намір захистити Україну.

Ми підтримуємо Україну не тому, що хочемо бути ворогом Росії, – Джонсон

Представник британського прем'єр-міністра заявив, що Лондон бачить тривожну ситуацію на кордоні. Лондон продовжує підтримувати територіальну цілісність України на тлі ворожості Росії.

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Ми сподіваємося, що наші друзі можуть усвідомити, що незабаром постане вибір між тим, щоб залежати ще більше від російських вуглеводнів у нових гігантських трубопроводах та відстоювати Україну і справу миру та стабільності,

– сказав Джонсон.

Він наголосив, що Захід підтримує суверенітет України не тому, що хоче бути ворогом Росії і не для ізоляції великої країни.

Звертаючися до європейських країн прем'єр-міністр припустив, що президент Росії Володимир Путін може серйозно поставитися до обмеження постачання на трубопроводах, які проходять через Східну Європу. Це буде реакцією на захист України Заходом.

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