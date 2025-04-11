В Україні щомісяця активно використовують "Довгий Нептун", – Сметанін

Українська армія щомісяця активно використовує "Довгий Нептун". Разом із цим наша держава також застосовує і балістичні ракети.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, передає "Ми-Україна".

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Що сказав Сметанін про застосування "Довгого Нептуна"

Герман Сметанін підтвердив, що Україна не лише виробляє модернізовану версію ракети "Нептун", а й регулярно застосовує її у війні.

Ми щомісяця його застосовуємо ("Довгий Нептун" – 24 Канал), як і балістичні ракети. Балістичні ракети щомісяця застосовуються, і "Довгий Нептун" також застосовується на регулярній основі,

– зазначив міністр.

До слова, ракета типу "Довгий Нептун" могла бути вперше застосована для атаки ворожого нафтопереробного заводу у Туапсе, що в Краснодарському краї Росії. Також до цього зброя могла бути використана проти військових цілей у Криму.

Підтвердив перше бойове застосування "Довгого Нептуна" і президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 17 березня. Він зазначив, що військово-політичне командування задоволене результатами уражень.