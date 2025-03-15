У мережі показали імовірне застосування "Довгого Нептуна": куди у Росії він влучив

Володимир Зеленський повідомив про успішне випробування і бойове застосування ракети "Довгий Нептун" із дистанцією в тисячу кілометрів. Ймовірно, саме цим озброєнням був уражений НПЗ у Туапсе.

Уночі 14 березня у Туапсе стався приліт в нафтопереробний завод. У мережі стверджують, що, окрім дронів, "бавовну" на цьому об'єкті влаштував і новітній український "довгий Нептун", передає 24 Канал.

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Що відомо про "довгий Нептун"

Із заяви президента Зеленського випливає, що Україна вже використала "довгий Нептун" для ударів по наземних цілях у Росії. У мережі вважають, що ця ракета влучила по резервуару Туапсинського НПЗ, який розтшований приблизно на відстані 550 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Імовірне застосування "довгого Нептуна": дивіться відео

Вперше про те, що Україна працює над "довгим Нептуном" стало відомо ще наприкінці 2023 року. Тоді заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк зазначив, що триває робота над новою модифікацією ракети для комплексу "Нептун", тоді ж вона й отримала неофіційне позначення "довгого "Нептуна".