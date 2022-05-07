Надовго росіян не вистачить, – військовий експерт дав прогноз щодо завершення другої фази

Друга фаза наступу окупантів фактично безуспішно триває другий тиждень. Невдовзі інтенсивність боїв може зменшитися.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, росіяни вже усвідомили, що не виконали жодної оперативної задачі з тих, які їм наказали завершити під час другої фази війни в Україні.

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Окупантів змусять перейти до оборони

Російські загарбники ще кілька днів продовжуватимуть наступальні операції, спробують просуватися, намагатимуться оточити наші війська, припустив експерт.

Втрачаючи такими темпами свої підрозділи і бойову техніку – на довго їх не вистачить. Якщо думати з інерційністю – їх вистачить ще на тиждень, можливо, на 10 днів,

– заявив Сергій Грабський.

Після того окупанти просто змушені будуть перейти до оборонних дій, закріпитись на зайнятих рубежах або відійти і намагатись втримати територію, яку тримають під своїм контролем. Саме так, за словами військового експерта, може розвиватися ситуація.

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"Побачимо, наскільки у нас вистачить ресурсів, щоб завдати певних контрударів, поліпшити наші позиції. Тоді ми спостерігатимемо зменшення інтенсивності боїв і переходу до більш затяжної фази", – сказав Грабський.

Коли може початись третя фаза

У відповідь на питання щодо того, коли може початись так звана третя фаза війни, Сергій Грабський сказав: "Важко спрогнозувати, тому що існують певні норми щодо розгортання додаткових підрозділів".

За словами експерта, це може розтягнутись на 2 – 3 місяці, все залежить від складності підготовки необхідних Росії підрозділів. Натомість загарбники можуть кидати в бій своїх солдатів і без належної підготовки з мінімальним екіпіруванням.

"Все буде залежати від волі політичного керівництва Росії, наскільки вони будуть готові жертвувати своїми людськими ресурсами", – зазначив Сергій Грабський.

Що кажуть про фази війни на Заході

Нова фаза війни в Україні, за словами директора ЦРУ Вільяма Джозефа Бернса, є не менш небезпечною, ніж у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Нею він вважає саме посилення наступальних дій загарбницьких військ на Сході України.

Водночас у НАТО спрогнозували час вирішальної фази війни. Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що "все буде зрозуміло" саме найближчі тижні. Проте сама війна, за його словами, може тривати ще певний проміжок часу після так званої вирішальної фази.

Грабський про другу фазу війни: дивіться відео