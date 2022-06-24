Довгоочікувані HIMARS у дії: журналіст показав бойове застосування системи

Днями міністр оборони України Олексій Резніков анонсував "спекотне" літо для російських загарбників в Україні. І от 24 червня з'явилися перші кадри використання нашими ЗСУ надпотужної зброї.

Мовиться, звісно ж, про американську ракетну артилерійську систему HIMARS. Перші кадри її використання в Україні оприлюднив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

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На оприлюднених кадрах видно, що українські бійці застосували HIMARS вночі. Ця артилерійська система призначена для ураження районів зосередження ворожих артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

Крім цього, система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Її максимальна дальність складає 300 кілометрів.

Українці застосували HIMARS проти ворога: дивіться відео

Резніков "передав привіт" окупантам

Днями український міністр оборони повідомив, що HIMARS прибули в Україну. Він подякував за озброєння міністру оборони США Ллойду Остіну.

Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім, для деяких з них,

– резюмував голова українського Міноборони.

Ще 16 червня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що українські захисники навчилися користуватися РСЗВ, тому невдовзі вони використовуватимуть на фронті.

HIMARS вже застосовували раніше

Після заяви Байдена у Кремлі "запалало". Адже ракети HIMARS можуть вражати цілі з дальністю у 300 кілометрів. Через це у Москві побоюються, що наші військові використають зброю для атаки території Росії. Однак президент Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ використовуватимуть американські ракети тільки для того, щоб звільняти українські території.

В оперативному командуванні "Південь" 21 червня повідомили, що українські сили завдали удару по російських позиціях на острові Зміїний. В ОК "Південь" наголосили, що для удару були використані різні сили та засоби.

Днем раніше про обстріл Зміїного 24 каналу повідомили у розвідці. Повідомлялося, що українські воїни, ймовірно, атакували ворога американськими артилерійськими системами HIMARS.

Згодом в ОК "Південь" зазначили, що ЗСУ завдали декількох ударів по окупантах на Зміїному.

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