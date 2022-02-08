Довибори на окрузі Полякова: у комісію за квотою "Голосу" ввійшла експредставниця Януковича

На 206-му окрузі довибори призначили через смерть нардепа Антона Полякова. До складу окружної виборчої комісії за квотою "Голосу" там пройшла колишня представниця Віктора Януковича.

Центральна виборча комісія 4 лютого затвердила склад ОВК на Чернігівщині. Там 27 березня відбудуться довибори народного депутата.

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Експредставниця Януковича – ОВК на довиборах у Раду

Як парламентська партія "Голос" гарантовано має у складі ОВК двох представників. За розподілом партія отримала позицію заступника голови комісії.

На цю позицію партія подала Світлану Александрову. Вона представляла партію "За майбутнє" у Дніпровській міській ТВК до кінця 2020 року. До того у цій же комісії вона була від "Батьківщини".

Під час виборів до Верховної Ради 2019 року Александрова працювала на Чернігівщині (210-й округ) від партії "Зелена планета", а під час виборів 2012 року була головою ОВК на Львівщині (118-й округ) від "Ліберальної партії".

На президентських виборах у 2014 році на Львівщині була секретарем комісії від кандидата Юрія Бойка. У 2010 році також на Львівщині представляла президента-втікача Віктора Януковича.



В ОВК за квотою "Голосу" ввійшла експредставниця Януковича / Рух "ЧЕСНО"​

До слова, до ОВК від "Голосу" також пройшла Алла Ващенко, яка у 2020 році балотувалася до Чернігівської міської ради від партії мера "Рідний дім".

Вибори у 206-му окрузі: що відомо

Народний депутат, обраний у 206-му окрузі у 2019 році, помер 8 жовтня. Мовиться про Антона Полякова, якого знайшли мертвим у Дніпровському районі Києва.

У справі наразі триває слідство. Однак за законом вибори депутата в цьому окрузі повинні обов'язково відбутися.

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