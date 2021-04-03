На Прикарпатті визнали недійсними вибори вже на третій дільниці, де програв Вірастюк

Шостий день на окрузі №87 з центром у Надвірній в Івано-Франківській області триває підрахунок голосів на довиборах в Раду. 3 квітня результати підрахунку голосів визнали недійсними вже на трьох дільницях.

Як повідомляють у русі ЧЕСНО, на усіх троьох із них кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був другим, поступаючись Олександру Шевченку. Крім того, відзначають: значну частину голосів на себе "перетягнули" клони Шевченка.

Напередодні Голосування на 2 дільницях на Прикарпатті визнали недійсним, – спостерігачі

Третя дільниця, на якій не визнали результати підрахунку

На ще одній дільниці №260025 у селі Манява результати визнали недійсними. Це третя дільниця, де Василь Вірастюк програвав і де вибори визнали недійсними.

При перерахунку загубили ще 46 бюлетенів, вгадайте за кого? Так, знову за Шевченка. Четвертий випадок за день, коли гублять голоси,

– пишуть у русі ЧЕСНО.

Усього Шевченку, як повідомляють спостерігачі, недорахували 309 голосів. Голову ДВК на цій дільниці, як повідомляє сам Шевченко забрали до лікарні.

Він додав відео з моменту підрахунку голосів на дільниці і оголошенні результатів на окружній комісії. На першому – члени комісії зафіксували 150 голосів за Олександра Шевченка, на другому кількість вже зменшилася – 105 голосів.

Яка ситуація на інших дільницях

Окружна виборча комісія округу №87 2 квітня визнала недійсним голосування на 2 виборчих дільницях.

На яких дільницях результати підрахунку визнали недійсними:

Дільниця №261027 у місті Яремче. Там комісія визнала недійсними результати голосування через відсутність печаток на контрольних листах у великих урнах.

​За інформацією руху ЧЕСНО результати на дільниці були такі: за Олександра Шевченка – 172 голосів, Руслана Кошулинського – 172, Василя Вірастюка – 73 голоси.

Дільниця №261030 у селі Микуличин. Тут на сто голосів помилилися при підрахунку голосів. Крім того, комісія виявила, що до витягу з реєстру виборців незаконно внесли 30 людей.

Як повідомляють спостерігачі, результати на дільниці були такі: Шевченко – 377 голосів, Вірастюк – 141.

Яка ситуація з підрахунком голосів зараз