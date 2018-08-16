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Довічні наслідки: названо несподіваний недолік кави

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Кава провокує пожиттєве безсоння
Кава провокує пожиттєве безсоння / unsplash.com

Часте вживання запашного напою з кавових зерен негативно впливає на роботу мозку, провокуючи пожиттєве безсоння.

Таку закономірність з'ясували експерти з Університету Сеула в Південній Кореї, передає Zdorovia.

Вони провели експеримент за участю людей похилого віку,  які не скаржились на проблеми зі здоров'ям. 

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У добровольців питали – скільки чашок кави вони пили щодня і по скільки годин, зазвичай, вони сплять. З'ясувалось, що часте вживання кави може призвести до "довічного" безсоння, тому й у людей літнього віку часто можуть виникати проблеми зі сном.

via GIPHY

МРТ-сканування мозку учасників досліду показало, у якому стані їхня шишкоподібна залоза, яка відповідає за вироблення мелатоніну під час сну.

Ті, хто майже щодня починав ранок з кави, мали на 20% менші розміри залози, ніж ті, хто рідше вживає ароматний напій. Висновок – регулярне вживання кави руйнує залозу, спричиняючи проблем зі сном.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування Медицина
Джерело: 24 Канал
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