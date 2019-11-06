Доводиться мені червоніти, – Абромавичус про значне падіння експорту "Укроборонпрому"

Підприємства державного концерну "Укроборонпром" скоротили обсяги експорту до 451 мільйонів доларів в рік у порівнянні з 900 мільйонами доларів у 2013 році.

Гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус наголосив, що у держконцерні скорочуватимуть кількість експортерів: з 6 до 2 на початковому етапі.

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Він уточнив, що для виправлення ситуації на цей напрямок призначено "ветерана руху" Михайла Морозова, який більше 10 років керував групою ISTIL і має значний досвід управління спецекспортерами, зокрема ДП "Прогрес".

Абромавичус відзначив, що в "Укроборонпромі" експортом займається 1500 осіб, тоді як в турецькій компанії з експортом в понад 300 мільйонів в рік – лише 80 фахівців.

Люди сидять у центрі Києва, незрозуміло чим займаються. Змотивуємо тих людей, які залишаться з нами працювати, тому що кожен раз, коли їдеш за кордон, доводиться червоніти,

– описав поточну ситуацію і плани Абромавичус.

У приклад він навів свою недавню поїздку у Перу і розпоповів про критику з боку колег з країн Південної Америки. За його словами, імпортерам в цьому регіоні важко навіть вимовити назви: "Укроборонпром", "Спецтехноекспорт", "Укрспецекспорт".

Він підкреслив, що таке безкультур'я і незкоординованість всередині концерну повинна припинитися.

Відзначимо, що 23 жовтня Концерн оголосив конкурсні відбори на керівників вищезгаданих підприємств-спецекспортерів.

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Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.



До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екскерівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Учасники корупційних схем організовували угоди через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.

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