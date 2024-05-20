На Луганщині пролунали потужні вибухи: у мережі пишуть про приліт по базі окупантів

У селищі Довжанське й місті Ровеньки Луганської області надвечір 20 травня пролунали потужні вибухи. У мережі пишуть про приліт по базі окупантів.

Зокрема, про це заявляє журналіст Денис Казанський. Він також опублікував кадри після прильоту, на яких видно густий стовп диму, передає 24 Канал.

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Тривожно на окупованій Луганщині

У тимчасово окупованих Довжанському й Ровеньках пролунали вибухи. Як повідомляє Казанський, там ракети атакували бази окупаційних військ Росії.

Наразі на військових об'єктах ворога спалахнула масштабна пожежа. Густий стовп диму після прильотів видно за кілька кілометрів.

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Вибухи на окупованій Луганщині підтверджують й прокремлівські ЗМІ. Пропагандисти заявляють про "ракетні удари", а також пожежу, яка виникла внаслідок атаки.