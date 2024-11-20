США дозволили Україні використовувати ATACMS: як реагують у світі

Президент США Джо Байден надав Україні дозвіл на використання ATACMS для ударів по території Росії. Канада, Італія та ЄС поділились своїми думками.

Україна отримала можливість завдавати ударів по російській території ракетами ATACMS, що спричинило хвилю обговорень серед союзників. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на CBC, Rai News та пресконференцію зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

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Як інші країни відреагували на дозвіл США для України завдавати ударів по Росії

Канада відкрито підтримала це рішення, заявивши про необхідність допомагати Україні в її боротьбі з агресією. Міністр оборони Білл Блер зазначив, що позиція Оттави завжди полягала в підтримці використання далекобійної зброї, яку союзники надають Києву. За його словами, Канада не накладає жодних обмежень на застосування переданого озброєння.

Італія, своєю чергою, займає обережну позицію. Прем’єр-міністрка Джорджія Мелоні заявила, що вони не змінюватимуть своєї стратегії, яка спрямована на підтримку України через забезпечення протиповітряної оборони. Вона також визнала право інших держав обирати власний підхід, але підкреслила, що Італія діятиме відповідно до власних пріоритетів.

Висловився з цього приводу і представник Європейського Союзу Жозеп Боррель, який наголосив, що рішення США є обґрунтованим і відповідає міжнародному праву. Він зауважив, що такі удари мають бути обмеженими за масштабом і не призводити до значної ескалації.

Це те, про що українці просили довгий час. І я особливо підтримував це прохання, тому що я думаю, що, по-перше, це відповідає міжнародному праву, і тому, що українці повинні мати можливість відповісти на російські атаки, навіть якщо вони відбуваються з російської території,

– підкреслив Боррель.

А от Кремль різко відреагував на дозвіл США використовувати ракети ATACMS по території Росії, назвавши це кроком, що посилює напруження у конфлікті. Пєсков заявив, що це рішення є свідомою спробою розпалити напруження, додаючи "олії у вогонь".