У Білому домі пояснили рішення дозволити Україні використовувати ATACMS по Росії

Вашингтон схвалив застосування Україною далекобійних ракет ATACMS для атак на територію Росії. Білий дім назвав це відповіддю на агресивні дії Москви.

Президент США Джо Байден почав останній саміт з лідерами світових держав, виступивши на підтримку України. Перед початком саміту G20 в Ріо-де-Жанейро він схвалив використання Україною американських ракет ATACMS для ударів по території Росії. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на The New York Times.

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Це рішення пояснюється бажанням посилити оборону України після того, як Росія залучила військових КНДР для підтримки своїх дій. Водночас ворог вчергове здійснив масштабні удари по українській енергетичній інфраструктурі 17 листопада, що стало одним із найбільших нападів за весь час війни.

Хоча за останні два роки Байден виділив Україні мільярди доларів на військову допомогу, він раніше уникав надання наступальної зброї, остерігаючись провокування масштабного конфлікту з боку Кремля. Однак тепер його адміністрація діє поспіхом, намагаючись максимально забезпечити Київ до приходу нової влади у США.

Зверніть увагу! Радник з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що уряд працює над тим, щоб передати Україні якомога більше ресурсів до завершення президентського терміну Байдена. Рішення дозволити далекобійні атаки є частиною цієї стратегії.

Попри це, питання майбутньої політики США залишається відкритим, оскільки Дональд Трамп, який орієнтується на ізоляціоністський підхід, може кардинально змінити дипломатичний курс країни. Світові лідери на саміті в Ріо вже готуються до потенційних змін, зокрема лідери Китаю та інших країн, які шукають нові шляхи співпраці в умовах можливого перегляду глобальних союзів.

Байден, виступаючи в Ріо, висловив надію, що його наступник скористається створеною ним платформою для подальшої підтримки України та вирішення глобальних викликів. Однак, як повідомляє видання, поки адміністрація Трампа готується взяти владу, майбутнє американської зовнішньої політики залишається невизначеним.

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