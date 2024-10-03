"Поєдинок" Байдена й Путіна на очах світу: чому США не дозволили бити вглиб Росії

Рішенням про удари далекобійною зброєю по російській території Байден міг поставити Путіна у скрутне становище. Однак Україна наразі не отримала відповідного дозволу.

Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський зауважив 24 Каналу, що перед зустріччю Зеленського і Байдена росіяни вдалися до залякування й шантажу.

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Путін уникнув серйозної кризи

Піонтковський зазначив, що у Байдена був шанс однією фразою спричинити гостру внутрішньополітичну кризу в Росії. Тобто він міг просто сказати, що немає такої заборони.

Адже, за його словами, після Курської операції у Путіна з'явилися нові потенційно небезпечні противники – це його власна Z-спільнота. Ці люди починають ставити запитання, цікавитися, чому Росія не відповідає Заходу на перетинання "червоних ліній".

Цар несправжній – це найстрашніша підозра для диктатора,

– сказав публіцист.

Він зауважив, що ці особи напередодні зустрічі Байдена із Зеленським розгорнули істеричну кампанію залякування та ядерного шантажу.

Чому США не дозволили удари вглиб Росії

Російський публіцист вважає, що на очах усього світу відбувався такий собі "поєдинок" Байдена і Путіна. Вони "дивилися" один на одного – хто першим моргне.

Моргнув Байден, хоч не було жодної необхідності,

– зауважив Піонтковський.

За його словами, Байден фактично врятував Путіна від дуже серйозної політичної кризи. Логіка президента США полягає в тому, щоб не допустити "ескалації" та не перешкодити виборам. Але така його позиція може навпаки завадити Камалі Гарріс.

До речі! Народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда припустив, чи отримає Україна дозвіл на удари вглиб Росії до президентських виборів у США. Таке рішення він очікує побачити наприкінці жовтня.