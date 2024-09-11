У Києві з візитом 11 вересня перебувають глава Держдепартаменту США Блінкен та очільник МЗС Британії Леммі. Український прем'єр заявив, що провів з Девідом Леммі насичену зустріч.

Раніше Лондон пояснював, що дозвіл на застосування ракет Storm Shadow по території Росії вимагає схвалення 3 країн. Зокрема, Storm Shadow виробляє також Франція, яка нібито дозвіл надала.

Зауважте Байден планує обговорити з британським прем'єром дозвіл ЗСУ завдавати ударів по Росії

Що заявив Шмигаль

Наголосив, що ми очікуємо на дозвіл Великої Британії завдавати удари далекобійною зброєю по військових цілях на території нашого ворога. Окремо проговорили забезпечення України системами ППО,

– заявив Шмигаль.

За його словами, також з главою МЗС Великої Британії обговорили ситуацію в енергетиці й те, як наші партнери можуть допомогти в цьому напрямку. Адже, завдяки підтримці партнерів Київ відновлює знищене Росією та розбудовує децентралізовану генерацію. Зокрема, Британія допомагатиме в цьому напрямку.

Шмигаль пояснив, що Україна очікує отримати до кінця 2024 року 50 мільярдів доларів прибутків від заморожених російських активів. Їх мають передати країни "Великої сімки".

Український прем'єр подякував:

Великій Британії за новий пакет військової підтримки, який включає ракети для ППО на суму 162 мільйонів фунтів;

уряду країни та народу за міцну й непохитну підтримку України.

У серпні іноземні ЗМІ писали, що уряд Великої Британії не надав Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow в рамках Курської наступальної операції.