Європарламент закликає негайно зняти для України обмеження на удари західною зброєю по Росії

Відповідну резолюцію ухвалив Європарламент 19 вересня. Там мовиться, що Україна повинна мати можливість повноцінно захищатися.

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Європарламент закликає держави-члени негайно зняти обмеження на використання західних систем озброєнь, поставлених в Україну, проти законних військових цілей на російській території, оскільки це перешкоджає здатності України повною мірою реалізувати своє право на самооборону згідно з міжнародним публічним правом і залишає Україну вразливою до нападів на її населення та інфраструктуру,

– мовиться в резолюції Європарламенту.

"За" проголосували 425 депутатів, проти – 131, ще 63 – утрималися.

У документі мовиться, що без скасування поточних обмежень Україна:

не може повною мірою реалізувати своє право на самооборону,

залишається вразливою до нападів на своє населення та інфраструктуру.

Парламент підкреслив, що недостатнє постачання боєприпасів та обмеження на їх використання можуть звести нанівець вплив зусиль, докладених сьогодні, і висловлює жаль з приводу зменшення обсягів двосторонньої військової допомоги Україні з боку країн ЄС.

Депутати Європарламенту також повторно закликали держави-члени виконати своє зобов'язання до березня 2023 року поставити Україні один мільйон боєприпасів, а також прискорити постачання зброї, систем протиповітряної оборони та боєприпасів, зокрема, ракети Taurus,

– заявили в Європарламенті.

Там повторили свою позицію, згідно з якою всі країни ЄС і союзники по НАТО повинні колективно та індивідуально взяти на себе зобов'язання щорічно надавати Україні військову підтримку в розмірі не менше 0,25% свого ВВП.

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Резолюція Європарламенту також закликає держави-члени ЄС продовжувати та розширювати санкційну політику Ради ЄС проти Росії, Білорусі, а також країн і організацій, що не входять до ЄС, але надають Росії військові технології та технології подвійного призначення.

Євродепутати засудили нещодавню передачу Іраном балістичних ракет Росії та закликали до посилення санкцій проти Тегерана і Північної Кореї за їхню участь у підтримці війни Росії проти України,

– пояснили в Європарламенті.

Також вони хочуть бачити більше китайських фізичних та юридичних осіб у списку санкцій ЄС, а також більш жорсткі заходи для систематичного розв'язання проблеми обходу санкцій компаніями з ЄС, третіми сторонами та країнами, що не є членами ЄС.

Депутати Європарламенту підкреслили, що, закликаючи ЄС та його держави-члени працювати над досягненням мирного вирішення війни, будь-яке рішення має ґрунтуватися на повній повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Депутати пояснили, що відповідальність за російські воєнні злочини та репарації та інші виплати з боку Москви є важливими аспектами будь-якого рішення. Тому депутати Європарламенту хочуть, щоб ЄС та партнери-однодумці створили надійний правовий режим для конфіскації російських активів, заморожених ЄС в межах спроб компенсувати Україні величезні збитки, яких вона зазнала.