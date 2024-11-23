Шантаж не спрацював: у Москві бісяться через заяву Франції щодо ударів по Росії

Завдаючи удару новою ракетою по Україні, Путін розраховував залякати західних союзників. Втім, здається, його сподівання виявилися марними.

У зверненні від 21 листопада очільник Кремля прямо заявив, що він залишає за собою право бити по об'єктах тих країн Заходу, які постачають зброю Україні для ударів по Росії, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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У Кремлі обурені заявою Франції

Ймовірно, російський диктатор очікував, що США, Британія і Франція, які дозволили Києву бити по Росії ATACMS та Storm Shadow / Scalp, скасують ці дозволи.

Однак після загрозливої промови Путіна міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро сміливо поставив крапку у питанні далекобійних ракет. Він заявив, що Франція дозволяє Україні завдавати ударів по Росії французькими ракетами великої дальності. Крім того, політик висловив думку, що західні союзники у підтримці України не повинні "встановлювати жодних червоних ліній".

Барро також не став виключати, що це може означати участь французьких військ у бою. Також він висловився за запрошення України до НАТО.

Звісна, така заява розгнівала Москву. Так, речниця російського МЗС Марія Захарова погрозливо зазначила, що "слова голови МЗС Франції про дозвіл бити далекобійними ракетами по Росії – не підтримка України, а її добивання".