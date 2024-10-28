У Британії пояснили, чому заборону на удари західною зброєю вглиб Росії досі не зняли

Україна вже тривалий час просить про дозвіл на удари по Росії зброєю. від партнерів. У Великій Британії пояснили, чому заборона досі існує.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс відповів на питання, чому Велика Британія не надає дозволу Україні бити вглиб Росії своєю зброєю. За його словами, зараз тривають обговорення.

Дивіться також Війська НАТО в Україні: чому ідея Макрона знову актуальна та як Захід може відповісти Росії

Це один із елементів Плану перемоги

Він наголосив, що це питання, яке зараз у процесі обговорення між партнерами і також з Україною. Крім цього, Гарріс нагадав, що це також один з елементів Плану перемоги президента Зеленського.

Водночас воно стосується не тільки однієї системи зброї або оперативного питання.

Є загальна стратегія, загальна ситуація. Місяць тому ми оголосили про нові ракети для України, 650 нових ракет для України, посилення ППО для захисту України,

– підкреслив посол.

Він підкреслив, що дуже важлива зараз співпраця між ВПК України і ВПК Великої Британії, тому що це відкриває перспективу на спільне виробництво зброї.