Як глава Пентагону повідомив Умєрову про зміни у використанні зброї США

Глава Пентагону Ллойд Остін розповів своєму українському колезі про зміну умов використання американської зброї 12 листопада. Це трапилось під час телефонної розмови.

24 Канал пише з посиланням на Reuters, що про це розповіло джерело, знайоме з перебігом переговорів. За його даними, Байден раніше побоювався потенційного втягування НАТО в конфлікт з державою, що володіє ядерною зброєю.

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Як Україні повідомили про використання зброї США

Джо Байден ухвалив рішення про дозвіл бити по території Росії американською зброєю після того, як:

до російської війни проти України долучилася Північна Корея,

на президентських виборах переміг республіканець Дональда Трампа, який неодноразово критикував підтримку Києва нинішньою адміністрацією.

Інформацію про пом'якшення умов США передали Україні під час розмови 12 листопада між міністром оборони Ллойдом Остіном та міністром оборони України Рустемом Умеровим,

– повідомило джерело, знайоме з переговорами.

Окрім того, високопоставлений чиновник США розповів, що 13 листопада держсекретар Ентоні Блінкен в Брюсселі поінформував про це рішення генерального секретаря НАТО Марка Рютте, європейських чиновників та свого українського колегу Андрія Сибігу.

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Варто зауважити, що Володимир Зеленський після публікацій у ЗМІ про дозвіл бити американською зброєю по Росії, заявив, що ракети скажуть самі за себе.