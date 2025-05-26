Пєсков відреагував на заяву Мерца про скасування обмежень на далекобійні удари для України

Дмітрій Пєсков відреагував на заяву Фрідріха Мерца щодо скасування обмежень на далекобійні удари по Росії для Києва. Прессекретар Путіна раптово заговорив про "політичне урегулювання" війни проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відповів Пєсков на заяву Мерца

Дмітрій Пєсков щодо намірів європейських політиків зняти обмеження щодо дальності з військових постачань Україні заявив, що "це досить небезпечні рішення, якщо їх було ухвалено".

Якщо такі рішення справді мали місце, вони потенційно йдуть всупереч із нашими прагненнями на вихід до політичного врегулювання,

– цинічно сказав прессекретар Путіна.

До слова, Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на далекобійність військових постачань в Україну. Німецький канцлер пояснив, що це означає, що Україна може зараз оборонятися, наприклад, атакуючи військові об'єкти на території Росії.

Мерц також зазначив, що тепер необхідно забезпечити Україну цією далекобійною зброєю. У ЗМІ припустили, що Німеччина вже може передати ракети Taurus для потреб українців.