Дозвіл на далекобійні удари по Росії: Жданов сказав, чи може це змінити хід боїв

США досі не наважилися надати Україні дозвіл на застосування далекобійної західної зброї вглиб Росії. В Білому домі заявили, що за результатами зустрічі Зеленського й Байдена будь-яких нових оголошень про такий дозвіл не очікується.

В Білому домі намагаються обґрунтувати політичну позицію чинного президента США Байдена. Про це в розмові з 24 Каналом зазначив військовий експерт Олег Жданов, висловивши думку, що розгром російської армії міг би викликати незворотні процеси в політичному устрої Росії, а цього, на погляд Жданова, США допустити ніяк не можуть і це не входить в їхні плани.

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Українська армія могла б розвалити логістику противника

Нещодавно Україна представила США перелік легальних цілей для ударів по Росії вглиб до 300 кілометрів. У списку, зі слів Жданова, зазначено понад 250 об'єктів, з них аеродроми складають 6 – 8 частину.

В цій зоні їх не так багато, але ж там є склади, бази зберігання, нафтобази, місця зосередження військової техніки, арсенали. Застосовуючи ці західні ракети, ЗСУ могли б розвалювати логістику Росії, що суттєво вплинуло б на хід бойових дій на лінії фронту,

– впевнений Жданов.

Подібні дозволи з боку Заходу, зі слів військового експерта, постійно регулюють хід бойових дій.

"Ми 9 місяців очікували військову допомогу, перші тижні ЗСУ витягували ситуацію власною зброєю. Коли вона навесні почала закінчуватися, тільки тоді порушилось це питання, зібрався "Рамштайн", у квітні – травні 2022 року Україна отримала перші зразки артилерії, боєприпаси. Аналогічна ситуація була з осені 2023 року до травня 2024-го. Таким чином США регулюють хід цієї військової кампанії", – вважає Жданов.

Зауважте! Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі Дмитро Жмайло вважає, що дозвіл на удари вглиб Росії дозволив би ЗСУ стабілізувати ситуацію на фронті. Він наголосив, що це дало б змогу вражати по логістичних центрах та маршрутах, якими противник намагається зв'язати окуповані території з Росією.