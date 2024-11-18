Дозвіл бити ATACMS вглиб Росії дасть 2 результати

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена дозволила Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів вглиб території Росії. Зокрема, для ЗСУ потрібні такі засоби ураження у Курській області.

Це може призупинити російський наступ у Курській області та потенційно зменшити тиск ворога на Сході України. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Читайте також США дозволили Україні бити ATACMS по Росії: усе, що відомо про важливе рішення Вашингтона

Важливі результати

Олександр Мусієнко зазначив, що рішення Байдена зняти обмеження на застосування ATACMS по території Росії носить політичні ознаки. Очевидно, він хоче піти з посади президента США, поставивши таку крапку у своїй політиці підтримки України.

Однак є військово-політичні причини. Зокрема, перевірити реакцію лідера КНДР Кім Чен Ина, коли Україна завдасть ударів по місцях скупчення північнокорейських військ, чи буде він далі готовий відправити до Росії 100 тисяч військових. Можливо, це зірве подальшу співпрацю Москви та Пхеньяна.

Також це можливість забезпечити позицію сили на майбутніх переговорах, які можуть бути у 2025 році. Тому що якщо зараз далекобійні ракети ATACMS та інші засоби ураження даватимуть можливість зривати російський наступ в Курській області, максимально його відтерміновувати, то це забезпечує певні позиції для України.

Крім того, є фактор так званих "червоних ліній". Можливо, Джо Байден хоче продемонструвати, що за його каденції США залишалися лідером та дотримувались того, що демократії потрібно захищати. Зокрема, ухвалювати такі рішення, демонструючи реакцію на перетин Росією та Північною Кореєю "червоних ліній".

Тому якщо ми говоримо про Курську область, це може призупинити російський наступ там. Також потенційно зменшити тиск на Сході. Тому що ворог буде вимушений передислоковувати певні свої підрозділи на Курщину,

– пояснив військовий експерт.

Однак навряд чи це обов'язково зупинить просування ворога на Сході. Адже для цього потрібно дещо більше засобів та сил, їх відповідного застосування.

Які об'єкти на Курщині можуть бути цілями

Керівник Центру військово-правових досліджень підкреслив, що на Курщині є важливі об’єкти, які могли б бути цілями для ракет ATACMS. Наприклад, з території Курської області станом на сьогодні час від часу фіксуються запуски балістики, "Шахедів". Є певна база, куди прибуває озброєння, техніка. Це прикривається засобами ППО.

Зараз ЗСУ не можуть уразити такі об'єкти дронами. Тому що в районах концентрації цих засобів перебуває дуже багато систем радіоелектронної боротьби. З ракетою ATACMS, яка летить набагато швидше, ніж будь-який дрон, це можна зробити швидше, якісніше і ефективніше.

Перше. Нас влаштовує сценарій, за якого українські сили будуть знищувати ворога в оперативному тилу, наскільки дістануть. Другий сценарій. Якщо Росія відтягує, відводить свої сили і розтягує свої логістичні шляхи забезпечення, нас це теж влаштує. На стадії логістики, розтягування ліній забезпечення вони будуть знищуватися,

– сказав Мусієнко.

Чим далі загарбники відходять, чим далі розтягують свої тили, тим це зменшує потенціал російських військ з погляду проведення наступальної операції в Курській області. А об'єкти, які там можна уражати, давно відомі підрозділам Сил оборони.