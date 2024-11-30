У Сербії прогнозовано засудили удари вглиб Росії та заговорили про третю світову війну

У Сербії не залишили без уваги удари по території Росії. Реакція цієї держави була доволі прогнозованою.

Віцепрем'єр-міністр Сербії Александр Вулін зазначив, що новообраний президент Дональд Трамп мав рацію, коли дивувався, чому Байден здатний приймати рішення, які загрожують привести світ до його кінця. Про це пише 24 Канал з посиланням на сербське видання "Политика".

Дивіться також Побилися під час засідання: у парламенті Сербії сталася бійка

Гарне рішення для початку третьої світової

За словами політика, немає жодного сербського уряду, який ухвалив би рішення, яке могло б мати такі далекосяжні наслідки для Сербії, як рішення президента Байдена про дозвіл на використання далекобійної зброї США проти росіян.

Якщо метою цього рішення є формальний початок третьої світової війни, то воно було прийнято вчасно,

– додав він.

Також Вулін підкреслив, що наступного разу, коли хтось із делегатів США чи ЄС коментуватиме стан демократії в Сербії, нехай спочатку порівняють його зі станом у США. Він вважає, що світ, яким керують демократи США, помирає, тож хоче, щоб увесь світ помер разом з ним.