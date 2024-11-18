Чи отримає Україна німецькі TAURUS після дозволу Байдена бити ракетами по Росії

Президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по Росії. Щоправда, йдеться лише про Курську область. Були сподівання, що одразу після цього підтягнуться й інші союзники.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Існує думка, що дозвіл на удари по Росії від Байдена міг би спонукати канцлера Німеччини Олафа Шольца таки надати Україні ракети TAURUS.

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Чи можна сподіватися на німецькі TAURUS

Наразі усім відома позиція Шольца щодо передачі Україні далекобійних ракет TAURUS. Він постійно відмовляється надати нашій державі цю зброю. А нещодавно взагалі здійснив дзвінок з диктатором Владіміром Путіним.

Чому багато хто вирішив, що Шольц передасть нам TAURUS. Мені здається, що він буде відтягувати все. Почне розповідати, що от Storm Shadow і ATACMS літають по Росії. А наші TAURUS почекають до кращих часів,

– сказав Тимочко.

Раніше Путін погрожував, що удари ракетами по Росії означатимуть, що НАТО вступило у війну. Зрозуміло, що диктатор блефує. Це видно по операції ЗСУ в Курській області. Путін не пішов на жорсткі кроки навіть після такого інциденту.

Додамо, 17 листопада стало відомо, що Байден зняв обмеження на удари ракетами ATACMS по Курській області Росії. Такою є відповідь на те, що Росія залучила на свій бік війська Північної Кореї.