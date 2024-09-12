Дозвіл бити далекобійною зброєю по Росії: Зеленський сказав, у якому випадку це не спрацює

Володимир Зеленський розповів про перебіг переговорів з Ентоні Блінкеном і Девідом Ламмі. Він попередив партнерів про нюанси щодо зняття обмежень на далекі удари по Росії.

Захід після тривалих роздумів усе ж готовий зняти обмеження на удари далекобійними ракетами по Росії. Але, як повідомили в ЗМІ, спершу хоче побачити стратегію України, щоб "краще зрозуміти, чого планує досягти Київ". Про це нібито ішлося під час візиту Блінкена та Ламмі до Києва 11 вересня.

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Якщо можна застосовувати зброю, то можна застосовувати, як нам потрібно, щоб збивати військові цілі. Якщо знімається обмеження на якусь зброю, до якої немає ракет, це не зняття обмежень. Це інший вид: як не давати позитивного рішення щодо застосування відповідної зброї. Ось так ми це сприймаємо. І в цьому я був дуже прямий учора,

– пояснив президент.

За його словами, позиція України щодо далекобійності на переговорах із державним секретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі була підготовленою, переконливою та деталізованою.

Дозвіл для Сил оборони на використання далекобійної зброї по російських військових цілях створить для України відповідний ресурс. Але доки партнери зволікають із цим, окупанти переміщують військові об'єкти вглиб своєї території.

"Тому якщо партнери знімають обмеження, то дуже хотілося б, щоб це була стратегія перемоги України, а не політична стратегія. Знімати обмеження – значить знімати обмеження", – зауважив Зеленський.

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Журналісти "Європейської правди" навели ще одну цитату глави держави, де він пояснює, як дозвіл на удари можуть перетворити на політичну стратегію. "Якщо буде запропоновано зняття обмежень на відповідну дальність, до якої ворог вже застосував свої військові цілі, як я сказав, то це тоді винятково політичне рішення, щоби зняти той тиск від партнерів інших країн і від України, і від журналістів на країни, які мають це рішення прийняти", – сказав гарант.