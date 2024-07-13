Погодження будуть не публічними: що стоїть за риторикою Байдена щодо ударів углиб Росії

Джозеф Байден зазначив, що у США не підтримують удари вглиб російської території американською зброєю. Він заявив, що не бачить у цьому потреби, адже Україна може атакувати російські військові об'єкти власною зброєю.

Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко розповів 24 Каналу, що така позиція президента США є системною. Він і раніше у своїх інтерв'ю говорив, що не дозволить використовувати американську зброю для ударів по Москві чи Кремлю.

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Зміна риторики

На думку Тараса Жовтенка, американські політики та військові коментують використання зброї США дуже обережно. Там мовиться про те, що географія ударів американською зброєю по території Росії Силами оборони досі обговорюється.

Якщо спочатку ця географія обмежувалася лише прикордонними областями Росії поблизу Харківщини та Сумщини, то далі була заява, що вся лінія прикордоння на 100 кілометрів є легітимною для ударів американською зброєю,

– зазначив він.

Експерт з міжнародної безпеки припустив, якщо Україна узгоджуватиме із США свої цілі вглиб російської території, то американці можуть на це погодитись, якщо підтримуватимуть українські аргументи.

"Ймовірно, від США будуть виняткові дозволи атакувати глиб російської території. Однак ці погодження, можливо, будуть не публічними", – висловився Жовтенко.

Розвідка США

Тарас Жовтенко зазначив, що нашим американським партнерам потрібно також підготуватись до атак вглиб Росії, щоб зібрати дані розвідки. Мовиться про супутникові розвідувальні апарати та тактичні БПЛА.

Для того, щоб зібрати достатню кількість інформації для ефективного ракетного удару по військовій цілі в глибині території Росії треба активізувати технічну розвідку, щоб зібрати максимально вичерпну інформацію про ціль,

– сказав експерт з міжнародної безпеки.

Він вважає, що ні військове, ні політичне керівництво США не є категоричним щодо дозволу атакувати глиб Росії.