Президенти США хочуть лишатись в історії: який шанс має Байден

Кожен президент США мав бажання залишити свій слід в історії, особливо в останній рік своєї каденції. Чинний американський лідер Джо Байден зараз має такий шанс, адже Україна очікує на дозвіл бити західною зброєю по об’єктах окупантів вглиб території Росії.

Тому Байден має можливість продемонструвати більше рішучості. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко.

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"У Байдена є шанс в останні місяці свого президентства прийняти такі вагомі рішення, які не тільки нам допоможуть, але й можуть стати його вагомим слідом в американській політичній історії. Насправді кожен президент США, особливо в останній рік свого президентства, піклується про те, з чим він залишиться в історії", – підкреслив він.

Можуть бути компромісні варіанти

Володимир Фесенко припустив, що у плані перемоги України немає таких пунктів, яких не могли б надати США. Зокрема, хоча б часткове зняття обмежень для ударів західною далекобійною зброєю по російській території. Тут можуть бути різні компромісні варіанти, які обговорюються в західній пресі.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України передбачає швидкі та конкретні кроки наших стратегічних партнерів, які залежать виключно від них. Вони триватимуть від сьогодення до кінця грудня. План презентують Джо Байдену, кандидатам в президенти США та всім іншим партнерам.

Наприклад, Штати могли б дати дозвіл на використання британських ракет Storm Shadow, які технологічно пов'язані із США. Це один з варіантів.

Далі можна хоча б збільшити відстань використання. Насамперед дати дозвіл використовувати американські ракети ATACMS хоча б по прикордонних цілях російських. Це вже буде крок вперед. Або збільшити відстань для використання американської зброї по прикордонних районах Росії і так далі,

– сказав політолог.

Зараз не ухвалюються кардинальні рішення. Їх буде приймати вже наступна адміністрація президента США. Однак ухвалити військову допомогу Україні на наступний фінансовий рік необхідно у найближчі місяці.