Зеленський доручив Міноборони надати список дій для дозволу на використання далекобійної зброї

Володимир Зеленський у понеділок, 12 серпня, провів Ставку. На ній він доручив Міністерству оборони надати список дій для дозволу на використання далекобійної зброї.

До цієї процедури президент закликав долучитися дипломатів. Він зауважив, що цей дозвіл потрібен Україні для наближення перемоги.

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Далекобійною зброєю Україна буде нищити російські аеродроми

Результати своєї роботи міністр оборони України та представники дипломатичної служби повинні представити на наступній Ставці.

Також увечері у своєму традиційному зверненні до українців президент Зеленський зауважив, що якнайшвидші дозволи від партнерів на застосування далекобійної зброї сприятимуть ударам по місцях, звідки російські війська атакують Україну, зокрема, військові аеродроми. Також це дозволить нищити російську логістику.

Я дуже розраховую також, що міністр оборони та всі наші, українські, дипломати будуть максимально активно працювати з партнерами щодо далекобійності для України – нам потрібні відповідні дозволи від партнерів на застосування далекобійної зброї. Це те, що може значно наблизити справедливе завершення цієї війни, а також врятувати тисячі життів українців від російського терору. Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там, звідки вони завдають своїх ударів,

– сказав президент.

Він додав, що "Росію потрібно примушувати до миру".

Окрім цього, на Ставці обговорили економічні можливості України та нашого виробництва.

"Ми маємо так діяти, щоб наше, українське, виробництво попри все отримувало необхідну підтримку. Уряду доручено збільшити частку українського виробництва в державних закупівлях, і це мають бути довгострокові контракти – на 5-10 років. Обовʼязково зробимо", – запевнив гарант держави.