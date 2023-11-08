Дозвіл на виїзд дитини за кордон доступний у Дії: як тепер перетинати кордон

У Міністерстві цифрової трансформації почали тестування опцій в додатку Дія, де тепер батькам можна надавати дозвіл на виїзд дитини за кордон. Відтак, у Держприкордонслужбі розповіли про нові правила перетину кордону.

Про зміни з перетином кордону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише 24 Канал. За його словами ситуація незмінна.

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Він сказав, що зараз є два напрямки (виїзду дітей за кордон – 24 Канал), а саме:

згода від одного з батьків на тимчасовий виїзд у супроводі іншого з батьків.

виїзд без нотаріально засвідченої згоди іншого з батьків.

Це загальна норма, яка діє зараз і діяла до воєнного стану. На час воєнного стану та норма, яка уможливлювала перетин кордону дитини з батьками без нотаріально засвідченої згоди іншого з батьків – вона продовжує діяти,

– сказав Демченко.

Він додав, що це полегшення на майбутнє. Адже зараз в напрямку цього мають бути напрацьовані технічні можливості для того, щоб і прикордонники мали можливість в режимі онлайн перевіряти дійсність таких згод, які будуть опрацьовані в застосунку Дія.

Демченко зауважив, що батьки можуть скористатись і тією умовою, яка діє на час воєнного стану, тобто супроводжувати дитину наодинці і без дозволу іншого члена сім'ї.

З ким можуть перетинати кордон діти

За словами речника ДПСУ за такими правилами можна перетинати кордон в супроводі бабусі, близьких та рідних, наприклад, брата чи сестри, які досягли повноліття.

Також, якщо у когось є бажання, то вони можуть оформити нотаріальну згоду. Він також підкреслив, що це виключно бажання кожного.

Дозвіл на виїзд у Дії: як це працюватиме

За словами міністра цифрової трансформації, щоб оформити тимчасовий дозвіл на виїзд дитини необхідно, щоб обидва батьки були авторизовані в ДІЇ.

Також потрібно, щоб один з батьків відправив заяву про дозвіл, а другий надав згоду в застосунку Дія.Підписом.

Після цього, дані автоматично вносяться до державного реєстру актів цивільного стану. А прикордонники зможуть все це перевірити онлайн,

– пояснив Михайло Федоров.

Послуга в Дії буде повністю безкоштовною, втім класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків.

Також під час дії воєнного стану не зникає і можливість для матері вивозити дитину за кордон без задокументованого дозволу батька.

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