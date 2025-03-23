У Мінцифри назвали, скільки дозволів на зброю згенеровано через Дію

10 березня в Дії з'явилася нова послуга – стало можливим подавати дозвіл на зберігання і носіння зброї фізичною особою. Тоді Михайло Федоров назвав послугу такою, на яку довго чекали.

За перші 8 годин після запуску нової функції у Дії було згенеровано понад 90 тисяч дозволів на зброю. Актуальні цифри міністр назвав в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Скільки дозволів на зброю згенерували в Дії зараз

Нова послуга стала можливою завдяки людям, які в опитуванні через Дію вказали на необхідність такого сервісу.

Ми нещодавно запустили цей сервіс, і на сьогодні вже 244 тисяч громадян згенерували дозволи на зброю, і активно продовжують використовувати цей сервіс. Нагадаю, що у 2022 році ми запустили опитування, воно стало одним з найбільш масштабних у Дії. В ньому взяли участь 1,7 мільйона українців, які якраз і підтримали цю послугу,

– розповів Михайло Федоров.

Послуга стає дедалі більш популярною серед українців.

У жовтні 2024-го очільник Мінцифри зазначав, що новий сервіс у Дії буде відображати відомості про зброю, дозволи на зброю та надасть можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.

А 25 листопада набув чинності закон про вдосконалення порядку отримання та декларування вогнепальної зброї.