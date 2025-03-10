Нова функція в "Дії" б’є рекорди: скільки українців вже отримали дозвіл на зброю
- За перші 8 годин після запуску нової функції в "Дії" українці згенерували понад 90 тисяч дозволів на зброю.
- Користувачі можуть додати дозволи на зброю в "Дію", оновивши застосунок, а також замовити витяг із реєстру.
Нову функцію запустили лише напередодні, а нею вже скористалися десятки тисяч людей. У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як завантажити дозвіл у застосунку, а також що робити тим, хто ще не оформив необхідні документи.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. За перші 8 годин після запуску нової функції в застосунку "Дія" українці згенерували понад 90 тисяч дозволів на зброю.
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Як додати дозвіл у "Дію"
На YouTube-каналі "Дії" пояснили, що для того, щоб підтягнути документ з Єдиного реєстру зброї, потрібно:
- Оновити застосунок до останньої версії.
- Відкрити розділ "Документи" та натиснути на "+".
- Обрати "Дозволи на зброю" зі списку доступних документів.
- Вказати ті дозволи, які є в наявності або які потрібно бачити у списку.
Також у "Дії" будуть відображатися анульовані та недійсні дозволи, якщо такі дані є в реєстрі. Користувачі можуть видаляти непотрібні дозволи у будь-який момент, а також змінювати порядок відображення документів.
Як отримати дозвіл на зброю
Якщо громадянин уже придбав зброю, але ще не оформив дозвіл, у нього є 10 днів на це. Для отримання дозволу необхідно звернутися до відділку поліції.
Як замовити витяг у "Дії"
Користувачі можуть отримати витяг двома способами:
- Натиснути на три крапки біля дозволу в "Дії", обрати "Замовити витяг" та вибрати потрібний документ.
- Перейти в розділ "Сервіси", а потім в "Довідки та витяги".
- Після замовлення надійде повідомлення з результатом запиту. Завантажити витяг можна протягом 24 годин.
Запуск цієї функції значно спрощує доступ до дозвільних документів та підвищує зручність користування цифровими сервісами в Україні.