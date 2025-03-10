В Дії запрацювала нова послуга, на яку всі чекали, – Федоров
- У застосунку "Дія" запущено нову послугу для отримання цифрового дозволу на зброю, яка спочатку працюватиме у форматі бета-тестування.
- Цифровий дозвіл унеможливлює підробку, а поліція може миттєво перевіряти його легальність, що зменшує ризик незаконного обігу зброї.
У Мінцифри оголосили про запуск нової послуги у застосунку "Дія". Тепер там можна отримати цифровий дозвіл на зброю. Більше не потрібно носити інші дозвільні документи.
Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що спершу дозвіл у Дії працюватиме у форматі бета-тестування, передає 24 Канал.
Дивіться також Дві пенсії одразу: хто може отримати ці виплати після смерті родича
Тепер можна отримати дозвіл на зброю онлайн
Міністр пригадав, що у 2022 році під час опитування українці висловили цікавість до володіння зброєю. Тоді у 2023 році МВС створили електронний реєстр зброї. Саме на його основі запустили дозвіл у Дії.
До цифровізації дозвіл був паперовою книжечкою, у яку ручкою вносили записи. А зараз ви можете миттєво згенерувати дозвіл у Дії і переглянути повну інформацію про всю свою зброю та побачити статус документа,
– розповів чиновник.
Якщо термін дії документу закінчуватиметься — людина отримає push-сповіщення й зможе продовжити дозвіл онлайн через сайт МВС.
Федоров уточнив, що документ у застосунку неможливо підробити, поліція зможе миттєво перевіряти його легальність й інформацію про власника, що зменшує ризик незаконного обігу зброї.