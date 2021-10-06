Російський газогін "Північний потік-2" не може запуститись. Річ у тім, що ще немає дозволу на постачання газу в Європу.

Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Також вона запевнила, що свої зобов'язання щодо постачання газу Росія виконує.

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"Газопровід "Північний потік-2" ще не схвалений для транспортування газу", – зазначила канцлерка.

"Північний потік-2": останні новини

Російський трубопровід почали заповнювати газом 4 жовтня. Дозвіл надала Данія.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія створила газову кризу в Європі в ручному режимі.

Водночас у "Нафтогазі" не втрачають надії на те, що "Північний потік-2" вдасться зупинити.

Голова відомства Юрій Вітренко зазначив, що транзит газу через Україну – обов'язкова умова сертифікації російського трубопроводу "Північний потік-2".

Ангела Меркель йде у відставку після 16-річного перебування на посаді. Формально вона пробуде канцлером, поки не сформується новий уряд.