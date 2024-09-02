Ексспівробітник СБУ припустив, чи переконає США список цілей у Росії дозволити удари ATACMS

Україна передала США список цілей у глибині території Росії, по яких наша країна могла б завдавати ударів ракетами ATACMS. Росіяни радіють, що США поки не надали дозвіл, для Заходу, на жаль, для пришвидшення надання військової допомоги Україні, потрібна певна трагічна подія. Однак це може змінитись.

Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що надати США список, а не просто просити в них дозвіл було правильною стратегією. Сполучені Штати зможуть його коригувати і в результаті дійти згоди щодо цілей.

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Чи переконає США список цілей у Росії дозволити удари ATACMS

Ексспівробітник СБУ розповів, що росіяни публікують дописи, де вихваляють позицію США, які не надають Україні дозвіл для ударів вглиб Росії. Окупанти заявляють, що американці начебто хочуть зберегти їхню країну. Крім того, росіяни раді, що Україна не отримує від США велику кількість різноманітного та потужного озброєння.

На жаль, за останній час кожна трагедія в нашій країні. для прикладу, масовані обстріли та жертви призводили до того, що Захід починав швидше діяти та надавати нашій державі військову допомогу у вигляді нової зброї та авіації.

Зараз, 30 серпня, глава ОП Андрій Єрмак та міністр оборони України Рустем Умєров прибули до США та передали список об'єктів. які Україна хоче вражати західним озброєнням і на який просить дозвіл.

За словами Ступака, це абсолютно правильна стратегія. Просто прохання для дозволу самостійно визначати цілі в Росії вводило США в шок.

Тепер ж, коли перелік є фізичним, коли Україна свідомо пише, що потрібно, наприклад, це і це, а все решту не треба, американці можуть це взяти в руки. Тоді половина справи буде зроблено. Є надія, що американці будуть коригувати, але головне – розглядати цей список,

– підкреслив він.