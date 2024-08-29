"Ми не воюємо з Росією": Італія забороняє Україні бити по ворожій території
Джерело:Corriere Della Sera
Італія заявила, що не дозволить Україні бити переданою зброєю по території Росії. У МЗС зазначили, що позиція країни у цьому питанні не змінилася.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні перед зустріччю очільників МЗС Євросоюзу заявив, що його країна надала Україні в основному "оборонну зброю".
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Позиція Італії щодо застосування зброї по Росії
За словами Таяні, Італія зараз має намір передати систему ППО SAMP/T, яка "не може бути використана на російській території".
Також він наголосив, що італійську зброю Україна може використовувати лише в межах своєї країни.
При цьому прем'єр зауважив, що кожна держава особисто вирішує, чи дозволяти Україні атакувати Росію переданою зброєю.
Ми повторюємо, що ми не перебуваємо у стані війни з Росією, НАТО не перебуває у стані війни з Росією, тому для Італії позиція залишається такою: використовувати нашу зброю на українській території. А інші країни будуть вирішувати, як вони вважають за потрібне,
– заявив глава МЗС.
До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони Рустем Умєров вже цього тижня проведуть зустрічі з представниками адміністрації Джо Байдена у США. CNN пише, що вони нададуть адміністрації Джо Байдена список цілей на російській території, які Україна хоче атакувати.