Уряд продовжив роботу паспортного сервісу для українців за кордоном: що відомо
Джерело:Мінреінтеграції
4 червня Кабмін ухвалив рішення продовжити дію паспортного сервісу ДП "Документ" для українців за кордоном. Роботу продовжили ще на 6 місяців.
Проєкт оформлення паспортних документів для українців за кордоном Державна міграційна служба впровадила у 2022 році. Цей проєкт за планом мав працювати до кінця червня 2024 року.
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Паспортний сервіс продовжить роботу
У Міністерстві з питань реінтеграції пояснили, що дію проєкту продовжили "з огляду на соціальну значущість проєкту" та задля підтримки громадян.
Зазначена ініціатива обговорювалась на засіданнях відповідного Координаційного штабу під головуванням Віцепремʼєр-міністра України Ірини Верещук,
– додали в пресслужбі міністерства.
Рішення Уряду щодо ДП "Документ" є результатом спільної ініціативи Мінреінтеграції та МВС України.Важливо! Видача документів буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі.
Українцям за кордоном тимчасово не видавали документи
- 23 квітня стало відомо, що державне підприємство "Документ", відповідальне за паспортні столи, призупинило видачу готових документів у закордонних підрозділах. У закордонних підрозділах підприємства заявили, що видачу готових документів призупинено через технічні причини.
- Того ж дня Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою українські чоловіки призовного віку більше не зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за межами нашої держави.
- Дмитро Кулеба підтвердив, що консульства за кордоном призупинили надання послуг українцям призовного віку. Він пояснив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною.
- Згодом МЗС України пояснило, що заяви, подані до 23 квітня 2024 року, розглянуть, проте нові від чоловіків призовного віку не приймають. Детальніше про це читайте за посиланням.