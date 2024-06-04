Уряд продовжив роботу паспортного сервісу для українців за кордоном: що відомо

4 червня Кабмін ухвалив рішення продовжити дію паспортного сервісу ДП "Документ" для українців за кордоном. Роботу продовжили ще на 6 місяців.

Проєкт оформлення паспортних документів для українців за кордоном Державна міграційна служба впровадила у 2022 році. Цей проєкт за планом мав працювати до кінця червня 2024 року.

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Паспортний сервіс продовжить роботу

У Міністерстві з питань реінтеграції пояснили, що дію проєкту продовжили "з огляду на соціальну значущість проєкту" та задля підтримки громадян.

Зазначена ініціатива обговорювалась на засіданнях відповідного Координаційного штабу під головуванням Віцепремʼєр-міністра України Ірини Верещук,

– додали в пресслужбі міністерства.

Рішення Уряду щодо ДП "Документ" є результатом спільної ініціативи Мінреінтеграції та МВС України.

Українцям за кордоном тимчасово не видавали документи

23 квітня стало відомо, що державне підприємство "Документ", відповідальне за паспортні столи, призупинило видачу готових документів у закордонних підрозділах. У закордонних підрозділах підприємства заявили, що видачу готових документів призупинено через технічні причини.

Того ж дня Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою українські чоловіки призовного віку більше не зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за межами нашої держави.

Дмитро Кулеба підтвердив, що консульства за кордоном призупинили надання послуг українцям призовного віку. Він пояснив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною.

Згодом МЗС України пояснило, що заяви, подані до 23 квітня 2024 року, розглянуть, проте нові від чоловіків призовного віку не приймають. Детальніше про це читайте за посиланням.

Видача документів буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі.