У ДПСУ не коментують "приїзд" Моргенштерна, але натякнули, що він міг збрехати
Джерело:24 канал
Російський репер Моргенштерн, з чорного списку українського Мінкульту, заявив, що приїхав в Україну. У Держприкордонслужбі наголосили, що не варто вірити висловлюванням скандального виконавця.
Що кажуть у Держприкордонслужбі
Прикордонники відмовилися казати журналістам 24 каналу, чи справді Моргенштерн перетнув кордон України. Однак запевнили, що особа із забороною на в'їзд не потрапила б на нашу територію.
До теми Попри "чорний список": Моргенштерн заявив, що приїхав в Україну
Я не можу розголошувати інформацію щодо перетину кордону третіми особами. Однак можу зазначити, що не варто сприймати слова і відео окремих постатей, що вони начебто в Україні, як факт їхнього перебування на території нашої країни,
– наголосив речник ДПСУ Артем Демченко.
Він додав, що прикордонники діють у межах наданих їм повноважень: "Якщо діє заборона на в'їзд, то особа в Україну не в'їде".
У версії Моргенштерна є неточності
За 4 години до того, як репер виставив у свій інстаграм відео про те, що приїхав з дівчиною в Україну, він був в Уфі. Моргенштерн публікував в інстаграм-історіях кадри з ресторану "Версаль", що розташований у Росії.
Зауважимо, відстань між Уфою та найближчим кордоном України становить близько 1600 кілометрів. То ж як виконавцю вдалося "подолати" таку відстань – загадка. Ймовірно, що Моргенштерн у традиційно скандальній для нього звичці просто збрехав.
Репер був в Уфі за кілька годин до "приїзду" в Україну: відео
Моргенштерн "в Україні"
Російський репер 9 липня опублікував відео на фоні поля та соняшників. На ньому він сказав: "Медовий місяць продовжується – ми в Україні".
Однак на цьому відео "з України" закінчилися. Моргенштерн більше не публікував в інстаграм-історіях деталей своєї "мандрівки".
Репер у "чорному списку": що відомо
- Алішера Валєєва (справжнє ім'я виконавця) додали до цього списку через "пропаганду насильства і наркотиків".
- Репер вирішив оскаржити заборону на в'їзд в Україну та звернувся з позовом до Служби безпеки України у скандальний Окружний адміністративний суд Києва.
- 2 липня ОАСК відкрив справу за позовом Моргенштерна.