Файли з грифом "таємно": ДПСУ отримала дані про підрозділ з Москви, який готувався до нападу

2 липня 2022 , 12:38
Читать новость на русском

Джерело:

ДПСУ

Українські прикордонники отримали інформацію про підрозділ російських військових, який готувався до нападу на нашу державу. Дислокується цей підрозділ у Московській області.

Зовнішній накопичувач знайшли у Чернігівській області. У ньому були документи однієї з військових частин Росії, яка брала участь у бойових діях на території України.

Актуально Обстріл Слов'янська, майже 36 тисяч вбитих окупантів: основне за 129 день війни

Цифровий носій містив більше сотні гігабайтів даних про зенітно-артилерійський підрозділ Росії з місцем дислокації у Московській області,
– розповіли прикордонники.

Вони зазначили, що на диску є документи з участі у навчаннях, які відбулися на початку 2022 року, фото бійців та їхні документи, а також дані про бойову готовність, карти тощо.

Зауважимо, що деякі з документів мали гриф "таємно".

Виявлена інформація допоможе встановити російських солдатів, які причетні до нападу на Україну.

Дивіться відео російських окупантів, які готувалися до нападу на Україну:

 

Останні новини про війну в Україні

Це може вас зацікавити – розвідка США підтвердила, що в Росії нема сил для контролю Херсонської області: відео

 

Автор: Софія Мінджоса