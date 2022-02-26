ДПСУ розповіла про докази обстрілів з Білорусі, яка "відмовилась від війни"

Росія здійснює атаки з білоруського напрямку. Обстрілюють нашу державу різною зброєю.

Неподалік від села Познань на Рівненщині прилетів, ймовірно, мінометний снаряд Білорусі. Він вибухнув.

До теми Лукашенко цинічно заявив, що Білорусь не воює проти України

Саме на цій ділянці, як пояснили у Держприкордонслужбі, кілька разів бачили сліди запуску ракет з Білорусі.

Зауважимо, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь не бере участі у війні проти України.

Білорусь – залучена у війну проти України

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко направив листа відповідальному за охорону кордону Білорусі, висловивши ставлення всього прикордонного відмоства.

"Ми пререможемо, будьте прокляті, тварі", – написав в листі Дейнеко.

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Ситуація щодо російського вторгнення

Обстріли з Білорусі – летить і мале, і велике. Сьогодні на кордон України в районі неподалік від села Познань, що на Рівненщині, з Білорусі прилетів, найімовірніше, мінометний снаряд. Боєприпас вибухнув на маршруті руху наряду Держприкордонслужби.

Варто зауважити, що саме на цій ділянці держрубежу прикордонники уже кілька разів помічали сліди запуску ракет з території країни, яка офіційно відрікається від співучасті в російській агресії проти України. Можливо таким чином Білорусь хоче обмежити кількість свідків її злочинної діяльності.

Нагадаємо, Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко направив листа з презирством особі, яка в команді Лукашенка відповідає за охорону кордону Білорусі. У листі очільник висловив ставлення усього прикордонного відомства України до підступності своїх візаві (колегами їх важко називати) з Білорусі. Ми пререможемо, будьте прокляті, тварі, – резюмував Сергій Дейнеко свого листа генералу режиму Лукашенка.