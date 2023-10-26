Сотні кілометрів ровів і парканів, – ДПСУ про укріплення кордонів з ворогом

В Україні готуються до того, що Росія може знову спробувати наступати з Півночі. Тож, набудували сотні кілометрів ровів і парканів, а також замінували шляхи можливого просування.

Детальніше про укріплення кордонів між Україною та Білоруссю і Росією розповів в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко. Він наголосив, що наразі ситуація значно відрізняється від тієї, яка була 24 лютого 2022 року.

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Кордон України постійно укріплюють

За словами Демченка, наразі постійно укріплюється кордон нашої країни в інженерному плані. Він детальніше розповів про роботу підрозділів ДПСУ.

Речник зауважив, що прикордонні загони, які несуть службу й охороняють та обороняють кордон з Білоруссю, ще й щоденно проводять роботи з укріплення безпосередньо по лінії кордону. Причому більшість роботі провели саме під час повномасштабного вторгнення.

А це, власне, сотні кілометрів і протитранспортних ровів, і сотні кілометрів різного роду парканів з різних елементів, які встановлюються безпосередньо на лінії кордону. Це також знищення всіх можливих шляхів, які йдуть через державний кордон,

– наголосив він.

Демченко також додав, що мовиться про фортифікаційне облаштування поблизу кордону та прикордоння. Якщо точніше, то йдеться про сотні різних позицій, до яких входять і вогневі позиції, і бліндажі, і укриття, і траншеї, й окопи. Все для того, щоб воїни-прикордонники мали можливість відбивати будь-яку атаку ворога, якщо з цього напрямку вона відбудеться повторно.

Це ще не все. Йдеться також про мінування місцевості підрозділами ЗСУ на найбільш загрозливих напрямках. Андрій Демченко нагадав, що протяжність кордону з Білоруссю – майже 1100 кілометрів. І впродовж усієї цієї протяжності – Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська і Київська області – роблять все, щоб унеможливити будь-які рухи, які може здійснювати ворог.

Нагадаємо, що раніше генерал Сергій Наєв зазначив, що на північному кордоні окупанти не пройдуть. Там уже встановили понад 500 тисяч протитанкових мін.