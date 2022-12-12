Пригоди Kota та Антона: ДПСУ затримала чоловіка з пухнастиком, що намагався перетнути кордон

Деякі чоловіки призовного віку намагаються незаконно перетнути державний кордон, щоб утекти від мобілізації. 12 грудня вночі військовослужбовці Ізмаїльського загону затримали порушника, що хотів перебратися у Молдову.

Чоловік йшов не сам. Він ніс із собою домашнього улюбленця – кота, на прізвисько Kit.

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Одесит з котом намагався утекти в Молдову

У ДПСУ розповіли, що у ніч на 12 грудня недалеко від селища Нові Трояни прикордонний наряд затримав 28-річного одесита, на ім’я Антон. Чоловік зізнався, що планував незаконно перетнути кордон.

Прикордонники затримали одесита Антона / Фото ДПСУ

У мандри Антон вирушив не сам, а зі своїм домашнім улюбленцем Kotom. За спробу незаконного перетинання кордону прикордонники оформили на затриманого чоловіка адміністративне провадження.



Домашній улюбленець Антона – Kit / Фото ДПСУ

Під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати за державний кордон.

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Кому з чоловіків закон дозволяє виїжджати з країни навіть у призовному віці