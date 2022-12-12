Пригоди Kota та Антона: ДПСУ затримала чоловіка з пухнастиком, що намагався перетнути кордон

12 грудня 2022, 20:22
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Джерело:

ДПСУ

Деякі чоловіки призовного віку намагаються незаконно перетнути державний кордон, щоб утекти від мобілізації. 12 грудня вночі військовослужбовці Ізмаїльського загону затримали порушника, що хотів перебратися у Молдову.

Чоловік йшов не сам. Він ніс із собою домашнього улюбленця – кота, на прізвисько Kit.

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Одесит з котом намагався утекти в Молдову

У ДПСУ розповіли, що у ніч на 12 грудня недалеко від селища Нові Трояни прикордонний наряд затримав 28-річного одесита, на ім’я Антон. Чоловік зізнався, що планував незаконно перетнути кордон.

Прикордонники затримали одесита Антона / Фото ДПСУ

У мандри Антон вирушив не сам, а зі своїм домашнім улюбленцем Kotom. За спробу незаконного перетинання кордону прикордонники оформили на затриманого чоловіка адміністративне провадження.


Домашній улюбленець Антона – Kit / Фото ДПСУ

Важливо! Під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати за державний кордон. 

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Кому з чоловіків закон дозволяє виїжджати з країни навіть у призовному віці

  • Чоловікам, які визнані комісією тимчасово або повністю непридатними до військової служби.
  • Заброньованим держорганами влади.
  • Багатодітним батькам, а також батькам-одинакам.
  • Громадянам, які є опікунами сиріт, доглядають за хворими батьками, дітьми чи дружиною.
  • Нардепам, співробітникам Міноборони, ЗСУ, розвідки, СБУ, Нацполіції, ДПСУ та інших правоохоронних органів.
  • Чоловікам, що проводять гуманітарні перевезення за межами країни.
  • Водіям, які мають ліцензію на право міжнародних перевезень вантажів чи пасажирів.
  • Громадянам, чиї близькі родичі пропали безвісти або загинули в АТО.
  • Спортсменам та тренерам національних збірних.
  • Чоловікам, які супроводжують групу дітей за кордон на оздоровлення або відпочинок.
Автор: Лілія Траспетрихіна