Випало щонайменше 15 сантиметрів: Драгобрат засипає снігом

19 листопада 2024, 17:09
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Автор: Анжеліка Байбак

Карпати почало засипати снігом. Нині на Драгобраті випало вже щонайменше 15 сантиметрів снігу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі. До слова, за прогнозом синоптиків, сильні опади в Карпатах очікуються і в середу, 20 листопада. 

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Засніжений Драгобрат

Драгобрат на Закарпатті засипає снігом. У мережі опублікували кадри з рясним снігопадом. На них видно засніжену природу, а рясні опади значно знижують видимість.

Снігопад на Драгобраті: дивіться відео

Як пишуть місцеві телеграм-канали, на Драгобраті вже випало щонайменше 15 сантиметрів снігу. Опади продовжують засипати Карпати, й снігопади триватимуть ще кілька днів. 

На Драгобраті випало мінімум 15 сантиметрів снігу: дивіться відео

Раніше у мережі повідомляли, що на Латірському перевалі вирує хуртовина. Негода накрила перевал між Закарпаттям і Львівщиною ввечері 18 листопада. Через снігопад був ускладнений рух транспорту на дорозі, а видимість – знижена. 