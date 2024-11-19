Випало щонайменше 15 сантиметрів: Драгобрат засипає снігом
Карпати почало засипати снігом. Нині на Драгобраті випало вже щонайменше 15 сантиметрів снігу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі. До слова, за прогнозом синоптиків, сильні опади в Карпатах очікуються і в середу, 20 листопада.
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Засніжений Драгобрат
Драгобрат на Закарпатті засипає снігом. У мережі опублікували кадри з рясним снігопадом. На них видно засніжену природу, а рясні опади значно знижують видимість.
Снігопад на Драгобраті: дивіться відео
Як пишуть місцеві телеграм-канали, на Драгобраті вже випало щонайменше 15 сантиметрів снігу. Опади продовжують засипати Карпати, й снігопади триватимуть ще кілька днів.
На Драгобраті випало мінімум 15 сантиметрів снігу: дивіться відео
Раніше у мережі повідомляли, що на Латірському перевалі вирує хуртовина. Негода накрила перевал між Закарпаттям і Львівщиною ввечері 18 листопада. Через снігопад був ускладнений рух транспорту на дорозі, а видимість – знижена.