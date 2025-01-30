Зарекомендував себе якнайкраще: Маломуж оцінив призначення Драпатого в ОСУВ "Хортиця"

Генерал-майор Михайло Драпатий офіційно очолив ОСУВ "Хортиця". Його досвід може зламати плани ворога щодо захоплення Донецької та Луганської областей.

Генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж поділився з 24 Каналом, що Драпатий може проводити неочікувані операції та ламати стратегії, нав'язані ворогом.

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Як досвід Драпатого можуть використати на фронті

Генерал армії розповів, що Михайло Драпатий добре зарекомендував себе на стратегічних напрямках – Півдні та Харківщині. Були прориви російських військ, але він зміг стабілізувати ситуацію, вивести ЗСУ на позиції, які забезпечують переміщення ворога до кордону, та сформував потужну лінію оборони.

Формування ворожих ударних груп та захоплення сектору в районі Великої Новосілки та Новопавлівки потребують ефективних дій з боку України. Окрім мужності та сили, необхідна нестандартна тактика, щоб перешкодити росіянам захоплювати або оточувати цілі регіони. Тут досвід Драпатого може бути і використаний, хоча й ситуація непроста.

Ворог залучив надзвичайно багато резервів, а особливо у крайні тижні. Владімір Путін намагається вийти на стратегічний формат наступу, щоб скерувати свої війська на Краматорськ та Костянтинівку, а також через Часів Яр та Куп'янськ. Мета – повністю окупувати Донеччину та Луганщину, щоб заявити перед можливим переговорним процесом, що він частково виконав цілі так званої "СВО".

Українські воїни проводять контрудари, але окупанти все одно по кілометру завойовують нові території. Вони намагаються нав'язати затяжну війну по всій лінії фронту, користуючись перевагою у живій силі, техніці та боєприпасах, з метою вимотування наших сил та союзників, які надають Україні ефективну допомогу, але не вдається.

Новий командувач може діяти нестандартно, проводити неочікувані операції та ламати нав'язану стратегію широкомасштабних наступів через удари з флангів по їхніх "кліщах". Бити по секторах, де ворог немає укріпрайонів, і він відволікатиметься або буде під загрозою наших проривів,

– пояснив Микола Маломуж.

Такі методи секторально використовувалися під час Харківської та Курської операцій. Але сьогодні їх необхідно застосовувати в декількох секторах одномоментно або послідовно швидко для зміни ситуації. Генерал армії вважає, що Драпатий вже має оперативне мислення стратегічного рівня і може використовувати свою тактику на напрямках, де йдуть вирішальні бої.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що поставив Михайлу Драпатому першочергові завдання, аби стримати натиск противника в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця".